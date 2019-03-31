Хвостова (Красная) Этель
Место рожденияЭстергом, Венгрия
Дата рождения31.03.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1946
Отец: Красный Алексей
Эстергом, Венгрия
Бракосочетание
1969
Муж: Хвостов Юрий
Рождение ребёнка
26.05.1970
Дочь: Светлана
Отец ребёнка: Хвостов Юрий
Рождение ребёнка
02.10.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хвостов Юрий
Развод
Неизвестно
Муж: Хвостов Юрий
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно