Хвостова (Красная) Этель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХвостова (Красная) Этель

Хвостова (Красная) Этель

avatar

Место рождения

Эстергом, Венгрия

Дата рождения

31.03.1946

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1944 г.р.

Дети

1970 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1946

Отец: Красный Алексей

Мать: Gershkovich, Красная Adel (Udlea)

Эстергом, Венгрия
Бракосочетание
1969

Муж: Хвостов Юрий

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.05.1970

Дочь: Светлана

Отец ребёнка: Хвостов Юрий

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хвостов Юрий

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Муж: Хвостов Юрий

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close