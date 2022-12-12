Хвостов Юрий
Место рождения
Дата рождения18.02.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1944
Отец: Хвостов (кривошеев) Борис
Мать: Тамара
Бракосочетание
1969
Жена: Хвостова Этель
Рождение ребёнка
26.05.1970
Дочь: Светлана
Мать ребёнка: Хвостова Этель
Рождение ребёнка
02.10.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хвостова Этель
Развод
Неизвестно
Жена: Хвостова Этель
Место жительства
Неизвестно