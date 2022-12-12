Хвостов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостов Юрий

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

18.02.1944

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

1946 г.р.

Дети

1970 г.р.
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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1944

Отец: Хвостов (кривошеев) Борис

Мать: Тамара

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1969

Жена: Хвостова Этель

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.05.1970

Дочь: Светлана

Мать ребёнка: Хвостова Этель

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хвостова Этель

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Жена: Хвостова Этель

Место жительства
Неизвестно
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