Мирон Аниканов (Никонов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМирон Аниканов (Никонов)

Мирон Аниканов (Никонов)

avatar

Место рождения

Григорово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Между 1805 и 1810

Дата смерти

После 1864

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1805 и 1810

Отец: Никон Романович

Мать: Арина

Григорово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Арина Мироновна

Мать ребёнка: не указана

Григорово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Степан Миронович

Мать ребёнка: Марья

Григорово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Филипп Миронович

Мать ребёнка: Марья

Григорово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Николай Миронович

Мать ребёнка: не указана

Григорово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Устинья Мироновна

Мать ребёнка: не указана

Григорово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья

Смерть
После 1864
Григорово, Рузский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close