Мирон Аниканов (Никонов)
Место рождения
Дата рожденияМежду 1805 и 1810
Дата смертиПосле 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1805 и 1810
Отец: Никон Романович
Мать: Арина
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Арина Мироновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Степан Миронович
Мать ребёнка: Марья
Рождение ребёнка
1837
Сын: Филипп Миронович
Мать ребёнка: Марья
Рождение ребёнка
1843
Сын: Николай Миронович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Устинья Мироновна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья
Смерть
После 1864