Никон (Аникан) Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикон (Аникан) Романович

Никон (Аникан) Романович

avatar

Место рождения

Григорово, Рузский, Московская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

Около 1814

Пол

Мужской

Отец

1749 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1786 г.р.

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Роман Козьмич

Мать: не указана

Григорово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Матвей Аниканов (Никонов)

Мать ребёнка: Арина

Григорово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Между 1805 и 1810

Сын: Мирон Аниканов (Никонов)

Мать ребёнка: Арина

Григорово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Авдотья Аниканова (Никонова)

Мать ребёнка: Арина

Григорово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина

Смерть
Около 1814
Григорово, Рузский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close