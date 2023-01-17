Никон (Аникан) Романович
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиОколо 1814
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Роман Козьмич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Матвей Аниканов (Никонов)
Мать ребёнка: Арина
Рождение ребёнка
Между 1805 и 1810
Мать ребёнка: Арина
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Авдотья Аниканова (Никонова)
Мать ребёнка: Арина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арина
Смерть
Около 1814