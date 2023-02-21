Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Матвей Аниканов (Никонов)

Отец ребёнка: Никон Романович

Григорово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Между 1805 и 1810

Сын: Мирон Аниканов (Никонов)

Отец ребёнка: Никон Романович

Григорово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Авдотья Аниканова (Никонова)

Отец ребёнка: Никон Романович

Григорово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никон Романович

Смерть
После 1834
Григорово, Рузский, Московская область
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