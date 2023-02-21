Арина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Матвей Аниканов (Никонов)
Отец ребёнка: Никон Романович
Рождение ребёнка
Между 1805 и 1810
Отец ребёнка: Никон Романович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Авдотья Аниканова (Никонова)
Отец ребёнка: Никон Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никон Романович
Смерть
После 1834