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Степан Миронович

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Место рождения

Григорово, Рузский, Московская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Мирон Аниканов (Никонов)

Мать: Марья

Григорово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Миронов Иван Степанович

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Григорово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Миронов Симеон Степанович

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Григорово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Миронов Трофим Степанович

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Григорово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Миронов Василий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Григорово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Миронов Степан Степанович

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Григорово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Ивановна

Смерть
Неизвестно
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