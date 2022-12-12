Степан Миронович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Мирон Аниканов (Никонов)
Мать: Марья
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Миронов Симеон Степанович
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Миронов Трофим Степанович
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Миронов Василий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Миронов Степан Степанович
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно