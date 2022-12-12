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Пьянков Герасим Архипович

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Место рождения

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

26.02.1815

Дата смерти

19.08.1861

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1815

Отец: Пьянков Архип Игнатьевич

Мать: Пьянкова Улита Ефимовна

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
восприемник Никон Васюков
Бракосочетание
15.01.1833

Жена: Пьянкова Наталия Ивановна

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
С 1833

Сын: Пьянков Василий Герасимович

Мать ребёнка: Пьянкова Наталия Ивановна

Рождение ребёнка
10.11.1835

Сын: Пьянков Григорий Герасимович

Мать ребёнка: Пьянкова Наталия Ивановна

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.03.1837

Дочь: Дарья Герасимовна

Мать ребёнка: Пьянкова Наталия Ивановна

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
26.02.1840

Сын: Пьянков Феодот Герасимович

Мать ребёнка: Пьянкова Наталия Ивановна

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Смерть
19.08.1861
умер колотьем в 47 лет
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