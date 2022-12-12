Пьянков Герасим Архипович
Место рождения
Дата рождения26.02.1815
Дата смерти19.08.1861
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.02.1815
Отец: Пьянков Архип Игнатьевич
Мать: Пьянкова Улита Ефимовна
восприемник Никон Васюков
Бракосочетание
15.01.1833
Рождение ребёнка
С 1833
Сын: Пьянков Василий Герасимович
Мать ребёнка: Пьянкова Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
10.11.1835
Сын: Пьянков Григорий Герасимович
Мать ребёнка: Пьянкова Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
19.03.1837
Дочь: Дарья Герасимовна
Мать ребёнка: Пьянкова Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
26.02.1840
Сын: Пьянков Феодот Герасимович
Мать ребёнка: Пьянкова Наталия Ивановна
Смерть
19.08.1861
умер колотьем в 47 лет