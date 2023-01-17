Пьянкова (Щелгачева) Наталия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянкова (Щелгачева) Наталия Ивановна

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Место рождения

Очго-Кошелева, Чердынский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щелгачев Иван Козьмин

Мать: не указана

Очго-Кошелева, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
15.01.1833

Муж: Пьянков Герасим Архипович

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
С 1833

Сын: Пьянков Василий Герасимович

Отец ребёнка: Пьянков Герасим Архипович

Рождение ребёнка
10.11.1835

Сын: Пьянков Григорий Герасимович

Отец ребёнка: Пьянков Герасим Архипович

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.03.1837

Дочь: Дарья Герасимовна

Отец ребёнка: Пьянков Герасим Архипович

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
26.02.1840

Сын: Пьянков Феодот Герасимович

Отец ребёнка: Пьянков Герасим Архипович

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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