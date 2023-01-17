Пьянкова (Щелгачева) Наталия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щелгачев Иван Козьмин
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1833
Рождение ребёнка
С 1833
Сын: Пьянков Василий Герасимович
Отец ребёнка: Пьянков Герасим Архипович
Рождение ребёнка
10.11.1835
Сын: Пьянков Григорий Герасимович
Отец ребёнка: Пьянков Герасим Архипович
Рождение ребёнка
19.03.1837
Дочь: Дарья Герасимовна
Отец ребёнка: Пьянков Герасим Архипович
Рождение ребёнка
26.02.1840
Сын: Пьянков Феодот Герасимович
Отец ребёнка: Пьянков Герасим Архипович
Смерть
Неизвестно