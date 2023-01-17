Пьянков Григорий Герасимович
Место рождения
Дата рождения10.11.1835
Дата смерти22.12.1901
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1835
Рождение ребёнка
20.01.1862
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1867
Дочь: Пьянкова Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1872
Дочь: Александра Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.12.1901
от старости в 66 лет