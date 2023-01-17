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Пьянков Григорий Герасимович

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Место рождения

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

10.11.1835

Дата смерти

22.12.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1835

Отец: Пьянков Герасим Архипович

Мать: Пьянкова Наталия Ивановна

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
20.01.1862

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
10.02.1867

Дочь: Пьянкова Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.03.1872

Дочь: Александра Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пьянкова Татьяна Ивановна

Смерть
22.12.1901
Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
от старости в 66 лет
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