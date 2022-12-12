Пьянкова (Пьянкова Тоже) Ирина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянкова (Пьянкова Тоже) Ирина Григорьевна

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Место рождения

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

10.02.1867

Дата смерти

12.06.1899

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1867

Отец: Пьянков Григорий Герасимович

Мать: не указана

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
06.11.1888

Муж: Пьянков Николай Артемьев

Бракосочетание
06.11.1888

Муж: не указан

Рождение ребёнка
06.12.1889

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Пьянков Николай Артемьев

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.02.1892

Сын: Пьянков Семен Николаевич

Отец ребёнка: Пьянков Николай Артемьев

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Смерть
12.06.1899
от родов в 30 лет
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