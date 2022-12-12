Пьянкова (Пьянкова Тоже) Ирина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения10.02.1867
Дата смерти12.06.1899
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1867
Отец: Пьянков Григорий Герасимович
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1888
Бракосочетание
06.11.1888
Муж: не указан
Рождение ребёнка
06.12.1889
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Пьянков Николай Артемьев
Рождение ребёнка
01.02.1892
Отец ребёнка: Пьянков Николай Артемьев
Смерть
12.06.1899
от родов в 30 лет