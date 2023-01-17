Пьянков Николай Артемьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1888
Рождение ребёнка
06.12.1889
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Пьянкова Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
01.02.1892
Мать ребёнка: Пьянкова Ирина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно