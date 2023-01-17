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Пьянков Николай Артемьев

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Место рождения

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
06.11.1888

Жена: Пьянкова Ирина Григорьевна

Рождение ребёнка
06.12.1889

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Пьянкова Ирина Григорьевна

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.02.1892

Сын: Пьянков Семен Николаевич

Мать ребёнка: Пьянкова Ирина Григорьевна

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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