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Пьянков Василий Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1833

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1833

Отец: Пьянков Герасим Архипович

Мать: Пьянкова Наталия Ивановна

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