Пьянков Архип Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти17.12.1826
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Пьянков Игнатий Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1800
Жена: Пьянкова Улита Ефимовна
Рождение ребёнка
13.10.1805
Сын: Пьянков Артемий Архипович
Мать ребёнка: не указана
восприемник Лука Пьянков
Рождение ребёнка
01.07.1812
Мать ребёнка: не указана
восприемник Савва Лыбин
Рождение ребёнка
26.02.1815
Сын: Пьянков Герасим Архипович
Мать ребёнка: Пьянкова Улита Ефимовна
восприемник Никон Васюков
Рождение ребёнка
25.03.1821
Дочь: Федосеева Мария Архиповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1824
Мать ребёнка: не указана
восприемник Трофим Васюков
Смерть
17.12.1826
натуральной смертью в 44 года