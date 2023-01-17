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Пьянков Архип Игнатьевич

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Место рождения

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

17.12.1826

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Пьянков Игнатий Михайлович

Мать: не указана

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
08.02.1800

Жена: Пьянкова Улита Ефимовна

Рождение ребёнка
13.10.1805

Сын: Пьянков Артемий Архипович

Мать ребёнка: не указана

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
восприемник Лука Пьянков
Рождение ребёнка
01.07.1812

Сын: Пьянков Ефим Архипович

Мать ребёнка: не указана

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
восприемник Савва Лыбин
Рождение ребёнка
26.02.1815

Сын: Пьянков Герасим Архипович

Мать ребёнка: Пьянкова Улита Ефимовна

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
восприемник Никон Васюков
Рождение ребёнка
25.03.1821

Дочь: Федосеева Мария Архиповна

Мать ребёнка: не указана

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.05.1824

Сын: Пьянков Нестор Архипович

Мать ребёнка: не указана

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
восприемник Трофим Васюков
Смерть
17.12.1826
натуральной смертью в 44 года
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