Пьянков Артемий Архипович
Место рождения
Дата рождения13.10.1805
Дата смерти03.07.1865
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1805
Отец: Пьянков Архип Игнатьевич
Мать: не указана
восприемник Лука Пьянков
Бракосочетание
03.02.1822 ст.
Рождение ребёнка
21.05.1828
Дочь: Феодосия Артемьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Пьянков Алексей Артемьевич
Мать ребёнка: Пьянкова Домника Фотиевна
Рождение ребёнка
25.03.1832
Дочь: Мисюрова Мария Артемьевна
Мать ребёнка: не указана
восприемник у Петра Фотиева Мылокодина жена Мария
Рождение ребёнка
19.09.1833
Дочь: Пьянкова Ефросиния Артемьевна
Мать ребёнка: Пьянкова Домника Фотиевна
Рождение ребёнка
08.12.1840
Сын: Пьянков Спиридон Артемьевич
Мать ребёнка: не указана
восприемник Артемий Алексеев Пьянков
Смерть
03.07.1865
утонул