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Пьянков Артемий Архипович

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Место рождения

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

13.10.1805

Дата смерти

03.07.1865

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1805

Отец: Пьянков Архип Игнатьевич

Мать: не указана

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
восприемник Лука Пьянков
Бракосочетание
03.02.1822 ст.

Жена: Пьянкова Домника Фотиевна

Рождение ребёнка
21.05.1828

Дочь: Феодосия Артемьевна

Мать ребёнка: не указана

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Пьянков Алексей Артемьевич

Мать ребёнка: Пьянкова Домника Фотиевна

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.03.1832

Дочь: Мисюрова Мария Артемьевна

Мать ребёнка: не указана

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
восприемник у Петра Фотиева Мылокодина жена Мария
Рождение ребёнка
19.09.1833

Дочь: Пьянкова Ефросиния Артемьевна

Мать ребёнка: Пьянкова Домника Фотиевна

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.12.1840

Сын: Пьянков Спиридон Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
восприемник Артемий Алексеев Пьянков
Смерть
03.07.1865
Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
утонул
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