Пьянкова (Мылокодина) Домника Фотиевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Бракосочетание
03.02.1822 ст.
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Пьянков Алексей Артемьевич
Отец ребёнка: Пьянков Артемий Архипович
Рождение ребёнка
19.09.1833
Дочь: Пьянкова Ефросиния Артемьевна
Отец ребёнка: Пьянков Артемий Архипович
Смерть
Неизвестно