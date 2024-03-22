Пьянкова (Мылокодина) Домника Фотиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянкова (Мылокодина) Домника Фотиевна

Место рождения

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
03.02.1822 ст.

Муж: Пьянков Артемий Архипович

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Пьянков Алексей Артемьевич

Отец ребёнка: Пьянков Артемий Архипович

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.09.1833

Дочь: Пьянкова Ефросиния Артемьевна

Отец ребёнка: Пьянков Артемий Архипович

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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