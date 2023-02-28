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Пьянков Алексей Артемьевич

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Место рождения

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

24.02.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Пьянков Артемий Архипович

Мать: Пьянкова Домника Фотиевна

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
03.08.1872

Сын: Пьянков Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Пьянкова Елена Ивановна

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
05.11.1877

Жена: Пьянкова Ульяна Ивановна

не первым браком
Рождение ребёнка
29.10.1878

Дочь: Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Пьянкова Ульяна Ивановна

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.06.1881

Сын: Пьянков Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Пьянкова Ульяна Ивановна

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
восприемник Николай Иванович Лыбин
Рождение ребёнка
13.10.1884

Дочь: Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.10.1887

Сын: Пьянков Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пьянкова Елена Ивановна

Военная служба
Неизвестно
унтер-офицер
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
24.02.1900
от старости в 71 год
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