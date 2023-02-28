Пьянков Алексей Артемьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смерти24.02.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Рождение ребёнка
03.08.1872
Сын: Пьянков Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Пьянкова Елена Ивановна
Бракосочетание
05.11.1877
Жена: Пьянкова Ульяна Ивановна
не первым браком
Рождение ребёнка
29.10.1878
Дочь: Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Пьянкова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
05.06.1881
Мать ребёнка: Пьянкова Ульяна Ивановна
восприемник Николай Иванович Лыбин
Рождение ребёнка
13.10.1884
Дочь: Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1887
Сын: Пьянков Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пьянкова Елена Ивановна
Военная служба
Неизвестно
унтер-офицер
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
24.02.1900
от старости в 71 год