Пьянкова (Лыбина) Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянкова (Лыбина) Ульяна Ивановна

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Место рождения

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Лыбин Иван Тарасович

Мать: не указана

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
05.11.1877

Муж: Пьянков Алексей Артемьевич

не первым браком
Рождение ребёнка
29.10.1878

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Пьянков Алексей Артемьевич

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.06.1881

Сын: Пьянков Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Пьянков Алексей Артемьевич

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
восприемник Николай Иванович Лыбин
Смерть
Неизвестно
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