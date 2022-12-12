Пьянкова (Лыбина) Ульяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Лыбин Иван Тарасович
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1877
не первым браком
Рождение ребёнка
29.10.1878
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Пьянков Алексей Артемьевич
Рождение ребёнка
05.06.1881
Отец ребёнка: Пьянков Алексей Артемьевич
восприемник Николай Иванович Лыбин
Смерть
Неизвестно