Пьянкова (Тоже Пьянкова) Ефросиния Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянкова (Тоже Пьянкова) Ефросиния Артемьевна

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Место рождения

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

19.09.1833

Дата смерти

01.10.1880

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1833

Отец: Пьянков Артемий Архипович

Мать: Пьянкова Домника Фотиевна

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
02.11.1861

Дочь: Пьянкова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Пьянков Андрей Парамонович

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.11.1864

Сын: Пьянков Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Пьянков Андрей Парамонович

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пьянков Андрей Парамонович

Смерть
01.10.1880
50 лет от водянки
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