Пьянкова (Тоже Пьянкова) Ефросиния Артемьевна
Место рождения
Дата рождения19.09.1833
Дата смерти01.10.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1833
Рождение ребёнка
02.11.1861
Дочь: Пьянкова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Пьянков Андрей Парамонович
Рождение ребёнка
13.11.1864
Сын: Пьянков Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Пьянков Андрей Парамонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.10.1880
50 лет от водянки