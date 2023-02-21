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Пьянков Андрей Парамонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.08.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1861

Дочь: Пьянкова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Пьянкова Ефросиния Артемьевна

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.11.1864

Сын: Пьянков Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Пьянкова Ефросиния Артемьевна

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пьянкова Ефросиния Артемьевна

Смерть
08.08.1897
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