Пьянков Андрей Парамонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.08.1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.11.1861
Дочь: Пьянкова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Пьянкова Ефросиния Артемьевна
Рождение ребёнка
13.11.1864
Сын: Пьянков Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Пьянкова Ефросиния Артемьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.08.1897