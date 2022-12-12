Ельцова (Демина) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Демина Анна Кузьма
Рождение ребёнка
01.02.1787
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Ельцов Хрисанф
Бракосочетание
20.01.1839
Муж: Ельцов Хрисанф
Рождение ребёнка
01.04.1840
Дочь: Кондратьева Ирина
Отец ребёнка: Ельцов Хрисанф
Д. Зюино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Ельцов Хрисанф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Ельцов Хрисанф
Смерть
Неизвестно