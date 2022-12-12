Ельцова (Демина) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕльцова (Демина) Евдокия Васильевна

Ельцова (Демина) Евдокия Васильевна

avatar

Место рождения

Зюино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Демина Анна Кузьма

Зюино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.02.1787

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Ельцов Хрисанф

Бракосочетание
20.01.1839

Муж: Ельцов Хрисанф

Зюино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.04.1840

Дочь: Кондратьева Ирина

Отец ребёнка: Ельцов Хрисанф

Д. Зюино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Ельцов Хрисанф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Ельцов Хрисанф

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close