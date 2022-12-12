Кондратьева (Ельцова) Ирина
Место рожденияД. Зюино
Дата рождения01.04.1840
Дата смерти31.08.1917
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1840
Отец: Ельцов Хрисанф
Д. Зюино
Бракосочетание
25.01.1859
Муж: Кондратьев Семён
д. Юдчино, Удмуртия
Рождение ребёнка
03.01.1865
Сын: Кондратьев Иван
Отец ребёнка: Кондратьев Семён
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
06.08.1869
Дочь: Шудегова Акилина Семеновна
Отец ребёнка: Кондратьев Семён
Нижний Укан, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратьев Василий
Отец ребёнка: Кондратьев Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Кондратьев Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратьев Михаил
Отец ребёнка: Кондратьев Семён
Смерть
31.08.1917
с. Укан, Ярский район, Удмуртия