Кондратьева (Ельцова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратьева (Ельцова) Ирина

Кондратьева (Ельцова) Ирина

avatar

Место рождения

Д. Зюино

Дата рождения

01.04.1840

Дата смерти

31.08.1917

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1840

Отец: Ельцов Хрисанф

Мать: Ельцова Евдокия Васильевна

Д. Зюино
Бракосочетание
25.01.1859

Муж: Кондратьев Семён

д. Юдчино, Удмуртия
Рождение ребёнка
03.01.1865

Сын: Кондратьев Иван

Отец ребёнка: Кондратьев Семён

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
06.08.1869

Дочь: Шудегова Акилина Семеновна

Отец ребёнка: Кондратьев Семён

Нижний Укан, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев Василий

Отец ребёнка: Кондратьев Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Кондратьев Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев Михаил

Отец ребёнка: Кондратьев Семён

Смерть
31.08.1917
с. Укан, Ярский район, Удмуртия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close