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(Ельцова) Агафья
(Ельцова) Агафья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.02.1787
Пол
Женский
Отец
Ельцов Хрисанф
1794 г.р.
Мать
Ельцова (Демина) Евдокия Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
01.02.1787
Отец:
Ельцов Хрисанф
Мать:
Ельцова Евдокия Васильевна
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