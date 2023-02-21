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Ельцов Хрисанф

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Место рождения

д. Зюино

Дата рождения

12.03.1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.02.1787

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Ельцова Евдокия Васильевна

Рождение
12.03.1794

Отец: Ельцов Тихон

Мать: Ксения

д. Зюино
Бракосочетание
20.01.1839

Жена: Ельцова Евдокия Васильевна

Зюино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.04.1840

Дочь: Кондратьева Ирина

Мать ребёнка: Ельцова Евдокия Васильевна

Д. Зюино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Ельцова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Ельцова Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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