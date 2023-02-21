Ельцов Хрисанф
Место рожденияд. Зюино
Дата рождения12.03.1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.02.1787
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Ельцова Евдокия Васильевна
Рождение
12.03.1794
Отец: Ельцов Тихон
Мать: Ксения
д. Зюино
Бракосочетание
20.01.1839
Зюино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.04.1840
Дочь: Кондратьева Ирина
Мать ребёнка: Ельцова Евдокия Васильевна
Д. Зюино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Ельцова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Ельцова Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно