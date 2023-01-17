Демина (Корепанова) Анна Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демина (Корепанова) Анна Кузьма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.12.1833

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корепанов Кузьма Ефимович

Мать: не указана

Бракосочетание
11.04.1817

Муж: скрыто настройками приватности

Зюино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ельцова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Зюино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
07.12.1833
Зюино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
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