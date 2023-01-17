Демина (Корепанова) Анна Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.12.1833
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корепанов Кузьма Ефимович
Мать: не указана
Бракосочетание
11.04.1817
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ельцова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.12.1833