Монина (Давыдова) Варвара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монина (Давыдова) Варвара Алексеевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.11.1873 ст.

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1873 ст.

Отец: Давыдов Алексей Николаевич

Мать: Давыдова Ольга Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
10.02.1891 ст.

Муж: Монин Александр Ильич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.12.1891 ст.

Сын: Монин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Монин Александр Ильич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1893

Сын: Монин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Монин Александр Ильич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.10.1894 ст.

Дочь: Монина Варвара Александровна

Отец ребёнка: Монин Александр Ильич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1896

Сын: Монин Александр Александрович

Отец ребёнка: Монин Александр Ильич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Монина Мария Александровна

Отец ребёнка: Монин Александр Ильич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1902

Сын: Монин Андрей Александрович

Отец ребёнка: Монин Александр Ильич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Монина Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Монин Александр Ильич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1949
Москва, город федерального значения Москва
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