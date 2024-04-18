Монина (Давыдова) Варвара Алексеевна
Место рождения
Дата рождения11.11.1873 ст.
Дата смерти1949
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1873 ст.
Бракосочетание
10.02.1891 ст.
Рождение ребёнка
14.12.1891 ст.
Сын: Монин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Монин Александр Ильич
Рождение ребёнка
1893
Сын: Монин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Монин Александр Ильич
Рождение ребёнка
27.10.1894 ст.
Дочь: Монина Варвара Александровна
Отец ребёнка: Монин Александр Ильич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Монин Александр Александрович
Отец ребёнка: Монин Александр Ильич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Монина Мария Александровна
Отец ребёнка: Монин Александр Ильич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Монин Андрей Александрович
Отец ребёнка: Монин Александр Ильич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Монина Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Монин Александр Ильич
Смерть
1949