Давыдова (Деньгина) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Деньгина) Ольга Александровна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Деньгин Александр Николаевич

Мать: Деньгина Варвара Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Давыдова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Давыдов Алексей Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.04.1871 ст.

Дочь: Давыдова Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Давыдов Алексей Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.05.1872 ст.

Сын: Давыдов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Давыдов Алексей Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.11.1873 ст.

Дочь: Монина Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Давыдов Алексей Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.04.1877 ст.

Сын: Давыдов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Давыдов Алексей Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.07.1879 ст.

Дочь: Мочалова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Давыдов Алексей Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.02.1882 ст.

Дочь: Давыдова Мария Алекесеевна

Отец ребёнка: Давыдов Алексей Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Пантелеймон Алексеевич

Отец ребёнка: Давыдов Алексей Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Алексей Николаевич

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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