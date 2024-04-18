Давыдова (Деньгина) Ольга Александровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Давыдова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Давыдов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
10.04.1871 ст.
Дочь: Давыдова Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Давыдов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
31.05.1872 ст.
Сын: Давыдов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Давыдов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
11.11.1873 ст.
Дочь: Монина Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Давыдов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
14.04.1877 ст.
Сын: Давыдов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Давыдов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
15.07.1879 ст.
Дочь: Мочалова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Давыдов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
09.02.1882 ст.
Дочь: Давыдова Мария Алекесеевна
Отец ребёнка: Давыдов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдов Пантелеймон Алексеевич
Отец ребёнка: Давыдов Алексей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно