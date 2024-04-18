Монин Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения14.12.1891 ст.
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1891 ст.
Отец: Монин Александр Ильич
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Монина Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
02.07.1921
Мать ребёнка: Монина Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Монина Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Монина Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Монина Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Монина Елизавета Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1972