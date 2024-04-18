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Монин Сергей Александрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

14.12.1891 ст.

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1891 ст.

Отец: Монин Александр Ильич

Мать: Монина Варвара Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1920

Сын: Монин Геннадий Сергеевич

Мать ребёнка: Монина Елизавета Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.07.1921

Сын: Монин Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Монина Елизавета Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Монина Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Монина Елизавета Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Монина Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Монина Елизавета Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Монина Елизавета Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1972
Москва, город федерального значения Москва
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