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Звездочетов Николай

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Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

28.07.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1914

Отец: Звездочетов Николай

Мать: Звездочетова (Бойкова) Татьяна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Звездочетова Ольга

Военная служба
Неизвестно
Дата рождения 28.07.1914; 27.07.1912 Место рождения Сталинградская обл., г. Сталинград Дата призыва 30.12.1943; 16.11.1934 Воинское звание лейтенант; мл. лейтенант Воинская часть 61 отдельная телеграф... Показать все
Смерть
Неизвестно

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