Звездочетов Николай
Место рождения
Дата рождения28.07.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Звездочетова Ольга
Военная служба
Неизвестно
Дата рождения 28.07.1914; 27.07.1912 Место рождения Сталинградская обл., г. Сталинград Дата призыва 30.12.1943; 16.11.1934 Воинское звание лейтенант; мл. лейтенант Воинская часть 61 отдельная телеграф... Показать все
Смерть
Неизвестно