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Григорьев Григорий

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Место рождения

Фомино, Дедовичский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорьев Григорий

Мать: Татьяна

Фомино, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Анна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1915

Сын: Григорьев Пётр

Мать ребёнка: Григорьева Любовь

Псковская губерния Порховский уезд Шелонская волость д. Фомино
Рождение ребёнка
26.02.1921

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Григорьева Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёкла(Фаина)

Мать ребёнка: Григорьева Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Иван

Мать ребёнка: Григорьева Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Федор

Мать ребёнка: Григорьева Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Любовь

Смерть
Неизвестно
Псковская область Дновский район д. Фомино
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