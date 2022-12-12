Григорьев Григорий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорьев Григорий
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Анна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1915
Сын: Григорьев Пётр
Мать ребёнка: Григорьева Любовь
Псковская губерния Порховский уезд Шелонская волость д. Фомино
Рождение ребёнка
26.02.1921
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Григорьева Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёкла(Фаина)
Мать ребёнка: Григорьева Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Иван
Мать ребёнка: Григорьева Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Федор
Мать ребёнка: Григорьева Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Григорьева Любовь
Смерть
Неизвестно
Псковская область Дновский район д. Фомино