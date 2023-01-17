Григорьев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Григорий

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Место рождения

Фомино, Дедовичский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Фомино, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Григорий

Мать ребёнка: Татьяна

Фомино, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Федор

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Василий

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Ефим

Мать ребёнка: Татьяна

Смерть
Неизвестно
Фомино, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
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