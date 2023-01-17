Григорьев Григорий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Григорий
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Федор
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Василий
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Ефим
Мать ребёнка: Татьяна
Смерть
Неизвестно