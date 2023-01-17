Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

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Место рождения

Псковская губерния Порховский уезд Шелонская волость

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Псковская губерния Порховский уезд Шелонская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Григорий

Отец ребёнка: Григорьев Григорий

Фомино, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Федор

Отец ребёнка: Григорьев Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Василий

Отец ребёнка: Григорьев Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Ефим

Отец ребёнка: Григорьев Григорий

Смерть
Неизвестно
Фомино, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
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