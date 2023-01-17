Татьяна
Место рожденияПсковская губерния Порховский уезд Шелонская волость
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Псковская губерния Порховский уезд Шелонская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Григорий
Отец ребёнка: Григорьев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Федор
Отец ребёнка: Григорьев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Василий
Отец ребёнка: Григорьев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Ефим
Отец ребёнка: Григорьев Григорий
Смерть
Неизвестно