(Григорьева) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Григорьева) Ксения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1921

Отец: Григорьев Григорий

Мать: Григорьева Любовь

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1952

Сын: Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.03.1959

Сын: Виктор

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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