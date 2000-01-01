(Григорьева) Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1921
Отец: Григорьев Григорий
Мать: Григорьева Любовь
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1952
Сын: Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.03.1959
Сын: Виктор
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно