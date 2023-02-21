Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1921 г.р.

Дети

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: не указан

Мать: Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: не указан

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