Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиктор

Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1921 г.р.

Дети

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1959

Отец: не указан

Мать: Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: не указана

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