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Виктор
Виктор
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.03.1959
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
(Григорьева) Ксения
1921 г.р.
Дети
Ирина
Татьяна
Добавил:
SV
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1959
Отец: не указан
Мать:
Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Ирина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Татьяна
Мать ребёнка: не указана
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