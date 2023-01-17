(Григорьева) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Григорьева) Ульяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Григорьев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Отец ребёнка: не указан

Вырица, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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