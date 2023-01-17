(Григорьева) Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Григорьев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Отец ребёнка: не указан
Вырица, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно