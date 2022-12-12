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Петровский Дмитрий Мартынович

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Место рождения

Польный Алексинец, Хмельницька область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петровский Мартин Федоров

Мать: не указана

Польный Алексинец, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Петровский Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Петровская ?

Польный Алексинец, Хмельницька область
Рождение ребёнка
07.08.1908

Дочь: Гладун (петровская) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Петровская ?

Польный Алексинец, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Петровский Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Петровская ?

Польный Алексинец, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно
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