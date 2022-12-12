Петровский Дмитрий Мартынович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петровский Мартин Федоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Петровский Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Петровская ?
Рождение ребёнка
07.08.1908
Дочь: Гладун (петровская) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Петровская ?
Рождение ребёнка
1920
Сын: Петровский Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Петровская ?
Смерть
Неизвестно