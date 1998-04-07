Гладун (Петровская) (Петровская) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения07.08.1908
Дата смерти07.04.1998
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1908
Отец: Петровский Дмитрий Мартынович
Мать: Петровская ?
Рождение ребёнка
01.05.1933
Сын: Гладун Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Гладун Николай Федорович
Рождение ребёнка
18.05.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гладун Николай Федорович
Рождение ребёнка
15.05.1945
Дочь: Русецкая (гладун) Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Гладун Николай Федорович
Смерть
07.04.1998