Гладун (Петровская) (Петровская) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладун (Петровская) (Петровская) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Польный Алексинец, Хмельницька область

Дата рождения

07.08.1908

Дата смерти

07.04.1998

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1908

Отец: Петровский Дмитрий Мартынович

Мать: Петровская ?

Польный Алексинец, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.05.1933

Сын: Гладун Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Гладун Николай Федорович

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
18.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гладун Николай Федорович

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
15.05.1945

Дочь: Русецкая (гладун) Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Гладун Николай Федорович

Новое Село, Хмельницька область
Смерть
07.04.1998
Новое Село, Хмельницька область
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