Петровская ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Петровский Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Петровский Дмитрий Мартынович
Рождение ребёнка
07.08.1908
Дочь: Гладун (петровская) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Петровский Дмитрий Мартынович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Петровский Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Петровский Дмитрий Мартынович