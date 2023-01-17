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Петровская ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Петровский Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Петровский Дмитрий Мартынович

Польный Алексинец, Хмельницька область
Рождение ребёнка
07.08.1908

Дочь: Гладун (петровская) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Петровский Дмитрий Мартынович

Польный Алексинец, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Петровский Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Петровский Дмитрий Мартынович

Польный Алексинец, Хмельницька область
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