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Гладун Николай Федорович

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Место рождения

Новое Село, Хмельницька область

Дата рождения

22.09.1904

Дата смерти

16.01.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1904

Отец: Гладун Федор Григорьев

Мать: Гладун Устинья Мартынова

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.05.1933

Сын: Гладун Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Гладун (Петровская) (Петровская) Анна Дмитриевна

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
18.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гладун (Петровская) (Петровская) Анна Дмитриевна

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
15.05.1945

Дочь: Русецкая (Гладун) (Гладун) Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Гладун (Петровская) (Петровская) Анна Дмитриевна

Новое Село, Хмельницька область
Смерть
16.01.1984
Новое Село, Хмельницька область

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