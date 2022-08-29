Гладун Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения22.09.1904
Дата смерти16.01.1984
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1904
Отец: Гладун Федор Григорьев
Мать: Гладун Устинья Мартынова
Рождение ребёнка
01.05.1933
Сын: Гладун Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Гладун (Петровская) (Петровская) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.05.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гладун (Петровская) (Петровская) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.05.1945
Дочь: Русецкая (Гладун) (Гладун) Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Гладун (Петровская) (Петровская) Анна Дмитриевна
Смерть
16.01.1984