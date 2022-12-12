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Петровский Василий Дмитриевич

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Место рождения

Польный Алексинец, Хмельницька область

Дата рождения

1907

Дата смерти

11.05.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Петровский Дмитрий Мартынович

Мать: Петровская ?

Польный Алексинец, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петровская Ольга Андреевна

Польный Алексинец, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петровская Ольга Андреевна

Польный Алексинец, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петровская Ольга Андреевна

Польный Алексинец, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петровская Ольга Андреевна

Смерть
11.05.1944
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Ивано-Франковская обл. Коломыйский р-н, с. Сопов
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