Петровский Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти11.05.1944
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Петровский Дмитрий Мартынович
Мать: Петровская ?
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1942
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.05.1944
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Ивано-Франковская обл. Коломыйский р-н, с. Сопов