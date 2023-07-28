Петровский Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти23.07.1944
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Петровский Дмитрий Мартынович
Мать: Петровская ?
Рождение ребёнка
1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Похороны
23.07.1944
Ива́но-Франковская область. Галичский р-н, п. Большевцы
Первичное место захоронения с. Семиковцы церковь, ограда
Смерть
23.07.1944
Причина смерти: На войне