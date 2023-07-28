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Петровский Иван Дмитриевич

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Место рождения

Польный Алексинец, Хмельницька область

Дата рождения

1920

Дата смерти

23.07.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Петровский Дмитрий Мартынович

Мать: Петровская ?

Польный Алексинец, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Польный Алексинец, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Похороны
23.07.1944
Ива́но-Франковская область. Галичский р-н, п. Большевцы
Первичное место захоронения с. Семиковцы церковь, ограда
Смерть
23.07.1944
Причина смерти: На войне