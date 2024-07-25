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Витько Григорий Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Отец

1744 г.р.

Мать

1746 г.р.

Дети

1819 г.р.
1823 г.р.
1825 г.р.
1830 г.р.
1833 г.р.

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Витько Лукьян Моисеевич

Мать: Ульяна

Рождение ребёнка
22.05.1819

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
22.06.1823

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
22.12.1825

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Василий

Мать ребёнка: Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
28.02.1833

Сын: Павел

Мать ребёнка: Ефросинья Васильевна

Смерть
1854

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