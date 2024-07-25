Витько Григорий Лукьянович
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Витько Лукьян Моисеевич
Мать: Ульяна
Рождение ребёнка
22.05.1819
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
22.06.1823
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
22.12.1825
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Василий
Мать ребёнка: Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
28.02.1833
Сын: Павел
Мать ребёнка: Ефросинья Васильевна
Смерть
1854