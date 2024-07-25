Витько Лукьян Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витько Лукьян Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

20.11.1823

Пол

Мужской

Отец

1716 г.р.

Мать

1719 г.р.

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Витько Моисей ?

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
1764

Сын: Витько Даниил Лукьянович

Мать ребёнка: Ульяна

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Ульяна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Витько Михаил Лукьянович

Мать ребёнка: Ульяна

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Ульяна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Ульяна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Алексей

Мать ребёнка: Ульяна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Витько Гавриил Лукьянович

Мать ребёнка: Ульяна

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Ульяна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Иван

Мать ребёнка: Ульяна

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Ульяна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Ульяна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Витько Григорий Лукьянович

Мать ребёнка: Ульяна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Мотрона

Мать ребёнка: Ульяна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Ульяна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Витько Николай Лукьянович

Мать ребёнка: Марина Андреевна

Смерть
20.11.1823

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