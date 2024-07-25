Витько Лукьян Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смерти20.11.1823
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Витько Моисей ?
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Витько Гавриил Лукьянович
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Витько Григорий Лукьянович
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Витько Николай Лукьянович
Мать ребёнка: Марина Андреевна
Смерть
20.11.1823