Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смерти04.03.1796
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Витько Лукьян Моисеевич
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Витько Лукьян Моисеевич
Отец ребёнка: Витько Лукьян Моисеевич
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Витько Лукьян Моисеевич
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Витько Лукьян Моисеевич
Сын: Алексей
Отец ребёнка: Витько Лукьян Моисеевич
Сын: Витько Гавриил Лукьянович
Отец ребёнка: Витько Лукьян Моисеевич
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Витько Лукьян Моисеевич
Сын: Иван
Отец ребёнка: Витько Лукьян Моисеевич
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Витько Лукьян Моисеевич
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Витько Лукьян Моисеевич
Сын: Витько Григорий Лукьянович
Отец ребёнка: Витько Лукьян Моисеевич
Дочь: Мотрона
Отец ребёнка: Витько Лукьян Моисеевич
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Витько Лукьян Моисеевич