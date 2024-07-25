Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

04.03.1796

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Витько Даниил Лукьянович

Отец ребёнка: Витько Лукьян Моисеевич

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Витько Лукьян Моисеевич

Рождение ребёнка
1773

Сын: Витько Михаил Лукьянович

Отец ребёнка: Витько Лукьян Моисеевич

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Витько Лукьян Моисеевич

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Витько Лукьян Моисеевич

Рождение ребёнка
1780

Сын: Алексей

Отец ребёнка: Витько Лукьян Моисеевич

Рождение ребёнка
1782

Сын: Витько Гавриил Лукьянович

Отец ребёнка: Витько Лукьян Моисеевич

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Витько Лукьян Моисеевич

Рождение ребёнка
1786

Сын: Иван

Отец ребёнка: Витько Лукьян Моисеевич

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Витько Лукьян Моисеевич

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Витько Лукьян Моисеевич

Рождение ребёнка
1792

Сын: Витько Григорий Лукьянович

Отец ребёнка: Витько Лукьян Моисеевич

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Мотрона

Отец ребёнка: Витько Лукьян Моисеевич

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Витько Лукьян Моисеевич

Смерть
04.03.1796

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