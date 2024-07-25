Ефросинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

1838

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1819 г.р.
1823 г.р.
1825 г.р.
1830 г.р.
1833 г.р.

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1819

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Витько Григорий Лукьянович

Рождение ребёнка
22.06.1823

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Витько Григорий Лукьянович

Рождение ребёнка
22.12.1825

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Витько Григорий Лукьянович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Василий

Отец ребёнка: Витько Григорий Лукьянович

Рождение ребёнка
28.02.1833

Сын: Павел

Отец ребёнка: Витько Григорий Лукьянович

Смерть
1838

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