Ефросинья Васильевна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1819
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Витько Григорий Лукьянович
Рождение ребёнка
22.06.1823
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Витько Григорий Лукьянович
Рождение ребёнка
22.12.1825
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Витько Григорий Лукьянович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Василий
Отец ребёнка: Витько Григорий Лукьянович
Рождение ребёнка
28.02.1833
Сын: Павел
Отец ребёнка: Витько Григорий Лукьянович
Смерть
1838