Ориненко (Ориненко) Вера Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ориненко (Ориненко) Вера Прокопьевна

Место рождения

Челны, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

04.02.1931

Дата смерти

13.10.2003

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1956 г.р.

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1931

Отец: Ориненко Прокоп Петрович

Мать: Ориненко (Овдиенко) Татьяна Ивановна

Челны, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ориненко (Убейкобылин) Иван Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
продавец
Рождение ребёнка
30.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ориненко (Убейкобылин) Иван Федорович

Вятское, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
04.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ориненко (Убейкобылин) Иван Федорович

Рождение ребёнка
24.06.1956

Сын: Ориненко Николай Иванович

Отец ребёнка: Ориненко (Убейкобылин) Иван Федорович

Смерть
13.10.2003
Тында, город Тында, Амурская область

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