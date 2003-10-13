Ориненко (Ориненко) Вера Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения04.02.1931
Дата смерти13.10.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
продавец
Рождение ребёнка
30.10.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ориненко (Убейкобылин) Иван Федорович
Вятское, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
04.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ориненко (Убейкобылин) Иван Федорович
Рождение ребёнка
24.06.1956
Сын: Ориненко Николай Иванович
Отец ребёнка: Ориненко (Убейкобылин) Иван Федорович
Смерть
13.10.2003
Тында, город Тында, Амурская область