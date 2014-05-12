Ориненко Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1956
Дата смерти12.05.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1956
Рождение ребёнка
13.01.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.02.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
водитель
Смерть
12.05.2014
Переяславка, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край