Ориненко Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОриненко Николай Иванович

Ориненко Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1956

Дата смерти

12.05.2014

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1931 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1956

Отец: Ориненко (убейкобылин) Иван Федорович

Мать: Ориненко Вера Прокопьевна

Рождение ребёнка
13.01.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.02.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
водитель
Смерть
12.05.2014
Переяславка, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close