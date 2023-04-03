Ориненко (Убейкобылин) Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОриненко (Убейкобылин) Иван Федорович

Ориненко (Убейкобылин) Иван Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1922

Дата смерти

04.04.1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1956 г.р.

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1922

Отец: Убейкобылин Фёдор Макарович

Мать: Убейкобылина Екатерина

Рождение ребёнка
30.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ориненко Вера Прокопьевна

Вятское, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
04.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ориненко Вера Прокопьевна

Рождение ребёнка
24.06.1956

Сын: Ориненко Николай Иванович

Мать ребёнка: Ориненко Вера Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ориненко Вера Прокопьевна

Смерть
04.04.1992
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close