Ориненко (Убейкобылин) Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1922
Дата смерти04.04.1992
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1922
Рождение ребёнка
30.10.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ориненко Вера Прокопьевна
Вятское, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
04.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ориненко Вера Прокопьевна
Рождение ребёнка
24.06.1956
Сын: Ориненко Николай Иванович
Мать ребёнка: Ориненко Вера Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.1992