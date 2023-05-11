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Ориненко Прокоп Петрович

Место рождения

Толокунь, Київська область

Дата рождения

07.06.1890

Дата смерти

04.04.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1890

Отец: Ориненко Петр Климентович

Мать: Ориненко Акилина Васильевна

Толокунь, Київська область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Ориненко Иван Пропьевич

Мать ребёнка: Ориненко Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
С 1921 по 1922

Сын: Ориненко Пантилей Прокопьевич

Мать ребёнка: Ориненко Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
22.10.1927

Сын: Ориненко Андрей Прокопьевич

Мать ребёнка: Ориненко Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
04.02.1931

Дочь: Ориненко Вера Прокопьевна

Мать ребёнка: Ориненко Татьяна Ивановна

Челны, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
21.03.1934

Дочь: Будникова Наталья Прокопьевна

Мать ребёнка: Ориненко Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ориненко Татьяна Ивановна

Смерть
04.04.1974
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