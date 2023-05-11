Ориненко Прокоп Петрович
Место рождения
Дата рождения07.06.1890
Дата смерти04.04.1974
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1890
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Ориненко Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
С 1921 по 1922
Сын: Ориненко Пантилей Прокопьевич
Мать ребёнка: Ориненко Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
22.10.1927
Сын: Ориненко Андрей Прокопьевич
Мать ребёнка: Ориненко Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
04.02.1931
Дочь: Ориненко Вера Прокопьевна
Мать ребёнка: Ориненко Татьяна Ивановна
Челны, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
21.03.1934
Дочь: Будникова Наталья Прокопьевна
Мать ребёнка: Ориненко Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.1974