Ориненко (Овдиенко) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1979
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Ориненко Прокоп Петрович
Рождение ребёнка
С 1921 по 1922
Сын: Ориненко Пантилей Прокопьевич
Отец ребёнка: Ориненко Прокоп Петрович
Рождение ребёнка
22.10.1927
Сын: Ориненко Андрей Прокопьевич
Отец ребёнка: Ориненко Прокоп Петрович
Место жительства
Около 1930
Рождение ребёнка
04.02.1931
Дочь: Ориненко Вера Прокопьевна
Отец ребёнка: Ориненко Прокоп Петрович
Рождение ребёнка
21.03.1934
Дочь: Будникова Наталья Прокопьевна
Отец ребёнка: Ориненко Прокоп Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1979