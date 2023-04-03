Ориненко (Овдиенко) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОриненко (Овдиенко) Татьяна Ивановна

Ориненко (Овдиенко) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Овдиенко Иван Митрофанович

Мать: Овдиенко Мария Харитоновна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Ориненко Иван Пропьевич

Отец ребёнка: Ориненко Прокоп Петрович

Рождение ребёнка
С 1921 по 1922

Сын: Ориненко Пантилей Прокопьевич

Отец ребёнка: Ориненко Прокоп Петрович

Рождение ребёнка
22.10.1927

Сын: Ориненко Андрей Прокопьевич

Отец ребёнка: Ориненко Прокоп Петрович

Место жительства
Около 1930
Челны, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
04.02.1931

Дочь: Ориненко Вера Прокопьевна

Отец ребёнка: Ориненко Прокоп Петрович

Челны, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
21.03.1934

Дочь: Будникова Наталья Прокопьевна

Отец ребёнка: Ориненко Прокоп Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ориненко Прокоп Петрович

Смерть
1979
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close